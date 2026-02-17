ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が16日（日本時間17日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールでメディア取材に対応。メジャー2年目に今季にかける思いを語った。韓国キウムからポスティングシステムを利用して3年総額1250万ドル（約19億6500万円）で昨季、ドジャースに加入。メジャー1年目は開幕をマイナーで迎え、5月にメジャー昇格。初本塁打を放つなどしたが、左肩を痛め6月末にマイナー降格した。9月にメ