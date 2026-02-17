俳優の鈴木亮平が2月16日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）のオフショットを公開した。15日放送の第4話で、ダイアン・津田篤宏演じる安藤が“遺体”として再登場し、視聴者の間で大きな反響を呼んでいる。【写真あり】衝撃…ダイアン津田の“遺体”姿を公開安藤は、合六を演じる北村有起哉が率いる裏組織の幹部。第1話で組織の金を横領したことが発覚し、どこかへ連