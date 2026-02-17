米国のバラク・オバマ元大統領/Spencer Platt/Getty Images（CNN）米国のバラク・オバマ元大統領が、宇宙人は「実在する」と語った発言をめぐり、改めて声明を発表して真意を説明した。オバマ氏は先の週末、ブライアン・タイラー・コーエン氏のポッドキャスト番組に出演。「宇宙人は実在しますか？」と質問されてこう答えた。「彼らは実在する。ただ、私は見たことがない」「保管はされていない…何だっけ？エリア51だ。地下施設