Appleが東部標準時の2026年3月4日午前9時に、ニューヨークで「Special Apple Experience」と題したイベントを開催すると海外メディアに告知していることが報じられています。イベントはロンドンと上海でも開催される予定です。Apple’s doing something on March 4th | The Vergehttps://www.theverge.com/tech/879671/apple-special-experience-event-march-2026Apple Announces Special Event in New York, London, and Shanghai