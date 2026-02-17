元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。ミラノ・コルティナ２０２６冬季オリンピックのスキージャンプ男子スーパーチームが雪のため競技途中で打ち切りとなったことに「選手は言えないから声を大にしていいたいが、悔しい」と訴えた。小林陵侑選手と二階堂蓮選手の２人で臨んだスーパーチーム。最終ラウンドで二階堂が大飛躍を見せた