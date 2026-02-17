【モデルプレス＝2026/02/17】モデルの藤田ニコルが2月16日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹が際立つマタニティコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】第1子妊娠中の人気モデル「だいぶ大きくなりましたね」ふっくらお腹際立つ最新ショット◆藤田ニコル、ふっくらお腹披露藤田は「今日の私服 天気が良くてぽかぽかだったので春服を着てみました」と報告。イエローのカーディガンにデニムを合わせた私服で