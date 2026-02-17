2026年2月17日は、水瓶座の新月。人気占い師・水晶玉子さんによると人間関係にうれしい変化が期待できる吉日なんだとか。そこで、意識しておくとさらに開運につながる当日のアクションについて教えてもらいました。2026年2月17日（火）は吉日！グループ活動や仲間といっしょに初めてのチャレンジをコミュニケーションの星・水瓶座で新月が起こるこの日は、人間関係に新たな風を吹かせましょう。趣味の集い、習いごとの体験レッスン