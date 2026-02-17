現代よりも死と生活の距離が近かった縄文時代 日々の暮らしに寄り添っていた“死” 現代に生きる私たちは、死を日常の生活空間から切り離して暮らしています。けれども、縄文時代の人々ににとって、死は生活と地続きのところにありました。多くの集落跡では住居のすぐ近くから墓域が見つかっており、仲間を身近に埋葬していたことがわかっています。死は忌避するものというより、生活とともにあったのです。 縄文人の死生観