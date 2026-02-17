骨盤のゆがみを整えても体脂肪は減らない！ ゆがみで太ることはない！骨盤を整えても体脂肪は減らない！ 「努力してもなかなかやせないのは骨盤がゆがんでいるから」などといって、高額な骨盤矯正グッズやリンパマッサージを勧める「整体型ダイエット」も、昔からある効果の疑わしいダイエット法のひとつ。 ゆかӜ