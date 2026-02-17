対象モデル「TH910」、「TH919」、「TH1000RPmk2」、「TH1100RPmk2」 フォステクスは、同社プレミアムヘッドフォンの購入者を対象に、ET-TH4.4BL2Y4.4mm 5極バランスケーブルを1本もれなくプレゼントするキャンペーンを実施する。対象モデルは「TH910」、「TH919」、「TH1000RPmk2」、「TH1100RPmk2」。対象購入期間は2月28日までで、既に購入している人も対象。キャンペーン応募期間は3月2日～3月31