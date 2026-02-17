イベントで展示された青海省と西蔵自治区の特色あふれる料理。（２月２日撮影、西寧＝新華社配信）【新華社北京2月17日】中国青藏鉄道公司西寧客運段（乗務区）はこのほど、西蔵自治区ラサから広東省広州へ向かうZ266列車でグルメ試食イベントを開催、帰省途中の乗客が青蔵高原の濃厚な風情を味わった。吉祥と団らんを象徴する伝統的な「牛頭宴」、肉質の柔らかい「烤羊腿（羊の腿の丸焼き）」、栄養豊富なハダカムギの