SixTONES松村北斗（30）が17日、都内で新ダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」発表会に出席した。製品特徴にちなみ今後伸ばしたいことは「ボウリングのスコア」とした。敬愛する大泉洋からボウリングに誘われることが増えたという。「大泉さんが大変ボウリングが好きで、最近マイボールとマイシューズを贈呈していただいた」とプレゼントを受け取ったことを明かした。そのため「楽しいんですけど、今はどちらかと