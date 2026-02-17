「侍ジャパン強化合宿」（１７日、宮崎）俳優の渡辺謙（６６）が視察に訪れ、サングラス姿でグラウンドに熱視線を送った。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、米動画配信大手のＮｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）が日本国内でのライブ配信を予定。渡辺は「Ｎｅｔｆｌｉｘ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務めている。