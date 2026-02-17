「ラストサムライ」が侍ジャパンの宮崎事前合宿にやってきた！3月のWBCを国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Netflix」で「2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める俳優の渡辺謙（66）が17日、侍ジャパンの宮崎合宿を訪れた。練習開始前から三塁側ベンチに陣取り、スタートを待つ気合いの入れようだった。報道陣からコメントを求められたが、関係者は「話をするのは全然構わないのですが…」とし