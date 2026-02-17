洋画家の吉武研司さんが16日に死去したと、長男の歌手吉武大地（46）がX（旧ツイッター）で報告した。大地は「突然のお知らせを差し上げますことお詫び申し上げます。父・吉武研司が令和8年2月16日享年77歳にて永眠いたしました」と報告。「父は膵臓癌の闘病を続けておりましたが2月16日（月）8時10分頃に自宅にて他界いたしました」と説明した。続けて「父は最後の最後まで絵を描き続け、1月末に遺作『八百万の神−Ma Ma−』を