SixTONES松村北斗（30）が17日、都内で新ダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」発表会に出席した。独特な松村ワールドを展開した。ブランドのデビューのタイミングでアンバサダーに就任。「記念すべき時にご一緒できてうれしいですし、プレッシャーでもあります」と松村節をさく裂。製品のモニュメントが登場すると、興味津々でのぞきこみ「（ポンプヘッドに）ちゃんと穴空いてますよ。詰めたら出るんですよ」と独