SixTONES松村北斗（30）が17日、都内で新ダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」発表会に出席した。出演する新CMには長い髪が風になびく女性が登場。そういう女性に見とれてしまうことは「あります」と率直に告白。「美術品と近い感覚があります。奇麗に実際に見た目の奇麗さに感動しているのか、そうやってきちんとケアされているそういう工程を想像して感動しているのか分からないですけど、奇麗だなと思って見る