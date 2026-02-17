栃木県内では高市首相人気で自民党候補が相次いで圧勝した。ただ、２０２４年前回選に続く保守分裂選挙となった３区では、県内で唯一、首相が応援に入ったにもかかわらず、自民前議員の簗和生と自民党籍を持つ無所属の渡辺真太朗の両陣営が保守層を奪い合う「いつも通り」の選挙戦が繰り広げられた。薄氷の勝利を収めた前回選から１年あまりで迎えた今回の衆院選。前回簗を支援した公明党の票が今回は離反したこともあり、公示