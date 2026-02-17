実戦形式の練習で打席に立つドジャース・大谷＝グレンデール（共同）ドジャースの大谷は16日、今キャンプ2度目の実戦形式の打席で「初安打」を放った。マイナー所属の右投手の外角直球を捉え、鋭い打球を右中間へ。打者専念で出場するWBCへ感覚を養った。練習メニューは投打「二刀流」でこなした。投手としては壁当てやキャッチボールで調整。年間を通じて先発ローテーションで回り続けることが目標のシーズンに向け、着々と準