お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が17日、X（旧ツイッター）を更新。「この世で一番美しい四字熟語」を発表した。真栄田は「この世で一番美しい四字熟語」と書き出し、「『家賃収入』」とつづった。この投稿に対し「美しすぎる」「美しい…」「言える！」「確かに…四字熟語史上最高峰の美しさかも」「いいなぁ」「人に言ってみたい」などと共感の声が相次いでいる。