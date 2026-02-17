チャンネル登録者数267万人をほこる5人組ユーチューバーLazy Lie Crazyのリーダーどば師匠（28）が17日までにインスタグラムを更新。第1子誕生を報告した。どば師匠は「【ご報告】第一子が生まれました」と生まれたばかりの我が子を抱いた写真を公開。「1番は頑張ってくれた妻に感謝です。そして赤ちゃんを優先できるようなスケジュールにしてくれていたチームにも感謝です。支えてくれた方々、本当にありがとうございます。そして