北摂エリアの移動がさらにスムーズになります。大阪モノレールは、2026年3月14日（土）より、利用状況の変化に合わせたダイヤ変更を実施します。今回の目玉は、平日・休日ともに実施される昼間時間帯の増発。これまで12分間隔だった運行が約10分間隔へと短縮されます。さらに、平日の早朝には南茨木発の始発列車が新設され、休日夕方には一部区間で6分間隔の超過密ダイヤが組まれるなど 、利便性が大きく向上する新ダイヤとなりま