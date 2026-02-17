ロイヤルホールディングスが続急伸。２０１８年９月以来、７年５カ月ぶりの高値圏で推移している。同社は１６日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算とともに２６年１２月期の業績予想を開示。今期の売上高は前期比５．６％増の１７４８億円、営業利益は同１６．４％増の８９億５０００万円を見込む。売上高と営業利益、経常利益は前期に続き過去最高を更新する見通しで、評価されたようだ。 外食事業では国内にお