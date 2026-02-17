ウインテストが急動意、低位株の強みを発揮し前日比１４．８％高に買われる場面があった。ＩＣ検査装置の開発・設計を手掛ける業績面は厳しい。営業損益段階からの大幅赤字が続いており継続疑義注記銘柄でもあるが、半導体関連の一角として折に触れ急騰習性を発揮する。前日発表した２５年１２月期決算は営業損益が１２億１８００万円の赤字となったが、２６年１２月期は５６００万円の黒字化を見込んでおり、これを手掛かり材料