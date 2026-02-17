あかつき本社は大幅続伸し、２０１４年１２月以来、約１１年２カ月ぶりの高値をつけた。１６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。営業収益予想を従来予想の６３０億円から６６０億円（前期比１６．８％増）、最終利益予想を２７億円から３４億円（同２９．２％増）に引き上げた。同時に期末配当予想は５円増額の１７円５０銭とした。年間配