１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円１９銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８１円４３銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前８時３０分頃に１５３円６０銭前後で推移していたが、その後、ドル売り・円買いが優勢となり１５３円２０銭前後に下落した。前日の米国はプレジデントデー