ツエーゲン金沢のFWパトリックが16日に自身のX(@patricaguiar)を更新し、息子のナショナルトレセンU-15入りを喜んだ。長男のオリベイラ・フェリペはガンバ大阪ジュニアユースに所属する14歳。小学生時代にパトリックの後を追ってG大阪のアカデミーに加入し、父の移籍とともに名古屋グランパス、金沢でもプレーした。その後、中学3年生への進級前にG大阪に復帰。180cmを超える長身を誇り、先月のトレーニングマッチでハットトリ