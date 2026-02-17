[故障者情報]栃木SCは16日、GK川田修平が大腿直筋筋損傷と診断されたことを発表した。復帰まで6〜8週の見込みとなっている。クラブによると、川田は開幕前の1月上旬に負傷。昨季はチームで唯一、J3リーグ戦全38試合に出場した。