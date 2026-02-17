監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院） 長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て現在は医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科 尿道上裂の概要 尿道上裂は先天性の泌尿器系の異常です。外尿道口（尿の出口）が正常の位置より上側に開口する状態を指します。 病型は近位型と遠位型に大別されます。近位型では外尿道口が体の近くに位置し、尿失禁を伴うのが特徴で、男性の場合は陰茎恥骨型、