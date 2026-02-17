株式会社ケンコー・トキナーは、ZEISSブランドの双眼鏡用三脚アダプターを2月20日（金）に発売する。 ZEISS「SFL」「Conquest HDX」などの中央ヒンジ部に設けられている三脚アダプター用インターフェースに装着することで、双眼鏡を三脚本体や雲台に取り付けて使用できる。 底部は4方向対応のアルカスイス互換形状。同じ形状の雲台や三脚などに素早く装着できる。また、1/4インチねじ