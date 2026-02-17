6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、ダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」のブランドアンバサダーに起用された。松村が出演する新CM「きっと、たぶん」を17日より「anummy」公式サイトならびに公式SNSで公開する。【動画】爽やか…白衣に身を包む松村北斗ダメージ髪を毛先まできれいに整え、前向きでハッピーな毎日を叶えるダメージヘアケアブランドです。髪のダメージ補修に着目したケアを追求し、髪質や髪悩