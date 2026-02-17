ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪で連日、日本勢が躍動。16日（日本時間17日）にはフィギュアスケートのペアで“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が金メダルを獲得した。これでメダル獲得数は2022年北京大会に並び、冬季五輪で過去最多の18個に。一方で苦しんでいるのが中国だ。ここまで銀3、銅2という成績。中国メディアは日本を称賛し、自国への奮起を促した。日本は大会11日目を終えた時点で金4、銀5、銅