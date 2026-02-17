「なんとなくコーデが地味にまとまってしまう」という悩みから脱するのに、大人世代の味方になってくれそうなのが“ブルー”のアイテム。知的で爽やかなイメージとともに親しみもあるブルーを投入することで、着慣れたコーデも手軽にセンスよくアップデートできるかも。今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによるブルーアイテムを使ったスタイリング術をご紹介