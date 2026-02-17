映画「スピード」や「マトリックス」シリーズで知られる俳優のキアヌ・リーブスが主演する人気アクションシリーズ「ジョン・ウィック」がゲーム化される。13日に行われたプレイステーション公式配信「State of Play」で発表された。 【写真】キアヌ・リーブスとタッグかつてスタントマンだった監督 Saber Interactiveと Lionsgate、シリーズ監督チャド・スタエルスキの共