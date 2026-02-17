玉野警察署 融資金目的で金融機関から現金をだまし取ったとして岡山県倉敷市のアルバイトの女（43）が16日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、女は、岡山市の金融機関から現金をだまし取ろうと考え、経営していた弁当販売店のフランチャイズ契約が終了し廃業しているにもかかわらず、店の運転資金として融資を申し込み、2024年7月31日、自分が管理する会社名義の口座に現金400万円を振り込ませ、だまし取っ