ムーミンバレーパークで初の「氷彫刻展示」が開催され、多くの来園者が“はかなき冬の芸術”を体感。世界大会で活躍する彫刻師によるアイスカービングのライブパフォーマンスに、来園者が魅了されたイベント当日の様子をお伝えします！また、「氷彫刻展示」のイベントは2026年2月23日にも開催予定です☆ ムーミンバレーパーク「氷彫刻展示」レポート 開催日：2026年2月15日（日）次回日程：2026年2月23日（月・祝