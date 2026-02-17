日清シスコの「ココナッツサブレ」と、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」がコラボレーション。「ポムポムプリン」の大好物を味で表現した「ココナッツサブレ プリン味」 と 「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」が発売されます！ 日清シスコ「ココナッツサブレ」×サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーション「ココナッツサブレ プリン味」 発売日：2026年3月2日(月)より順次