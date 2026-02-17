李在明（イ・ジェミョン）大統領は韓国旧正月のソルラルを迎えた17日、「国民が望む大韓民国の姿を道標とし、一歩一歩、揺らぐことなく歩んでいく」と明らかにした。李大統領は同日午前に公開されたソルラルのビデオメッセージを通じて、「丙午（ひのえうま）年のソルラルの朝、すべての国民を包み込み、お仕えする『皆の大統領』として決意の言葉を申し上げます」と述べた。金恵景（キム・ヘギョン）夫人と共に韓服（ハンボク）姿