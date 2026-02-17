フリースタイルスキーのスター、谷愛凌（アイリーン・グー、23、中国）が、冬季五輪ビッグエアで銀メダルにとどまった。谷愛凌は17日（韓国時間）、イタリアのリヴィーニョ・スノーパークで行われた2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）フリースタイルスキー女子ビッグエア決勝で179．00点を記録。メーガン・オールダム（カナダ、180．75点）に次ぐ2位となった。2022年北京大会で初めて実施された同種目