ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、本や絵本のような世界観が楽しめる、ディズニーデザイン「手帳型スマホケース」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「手帳型スマホケース」クラシック・プー © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by