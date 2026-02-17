香川県の善通寺駐屯地は、きょう（17日）付けで、第14旅団司令部付隊の一等陸曹（50）を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。一等陸曹は、2018年2月から2024年4月までの間、定められた手続きを行うことなく、自宅に設置した太陽光発電設備により売電行為を行ったということです。