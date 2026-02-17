去年（2025年）7月、融資金名目で金融機関から現金400万円をだまし取ったとして、倉敷市のアルバイトの女（43）が詐欺の容疑で逮捕されました。 警察によりますと、女（43）は去年6月、自身が経営している弁当販売店のフランチャイズ契約が終了しているにもかかわらず、「同店を経営しており、運転資金のために400万円の融資を受ける必要がある」などと虚偽の内容を伝えた上で、7月、金融機関から女の口座に現金400万円を振込入金