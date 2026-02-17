柏木由紀が、自身のYouTubeチャンネルに「抜け感を出しつつしっかり盛れる大人メイク」を2月13日に更新した。 （関連：【画像】すっぴんから抜け感メイクで大変身する柏木由紀） 最近はがっつり盛るメイクが多かったという柏木だが、今回は大人の抜け感を重視したメイクを紹介している。乾燥が気になる季節ということで、メイク下地は保湿力の高いKANSOSANを使い、クレ・ド・ポー ボーテのピンク色の下地も重ね