◆【ウェディングフェア】オズレポーターが浦安ブライトンホテル東京ベイの最新結婚式を体験！一生に一度の大切な結婚式はふたりの理想を詰め込みたい…。悩めるふたりがきっと足を運ぶウェディングフェアへオズレポーターが潜入し「ウェディングフェアってどんなことができるの？」を体験！今回は“ゲストへのおもてなしを丁寧に考えたい”、“等身大だけど特別な一日をかなえたい”ふたりにおすすめな「浦安ブライトンホテル東