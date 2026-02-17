大谷は「一番重視しているのは一年間健康でいること」と語った(C)Getty Images今季、ドジャースの大谷翔平はレギュラーシーズン開幕とともに、先発投手としてマウンドに登る予定となっている。在籍3シーズン目にして初となる、投打での“フル稼働”に挑む。【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェックその中で開幕を前にして、大谷のサイ・ヤング賞の可能性も根強く囁かれている。米放送局『FOX SPORTS