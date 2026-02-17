JR東日本は、駅そばを味わいながらスタンプを集められるキャンペーン「駅そばの達人2026」を、2月19日から3月18日まで開催すると発表しました。対象となるのは、JR東日本管内の駅そば店148店舗。駅でサッと食べる一杯から、旅先で出会う名物そばまで、スタンプを集めながら楽しめる企画になっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】参加方法はスマートフォンひとつでOK。まずはスタンプアプリ「エキタグ