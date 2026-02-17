日常の気になる疑問を解決！バレンタインデーはなぜチョコを贈るの？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。【写真】バレンタインじゃなくても食べたい！おすすめチョコレート知って楽しい！おもしろ雑学Q.バレンタインデーはなぜチョコを贈るの？A.チョコを贈るのは日本独自。もともと恋人限定のイベントではないんです。（クラシル広報担当福丸 玲さん）毎年2月14日になると、街中にチョコレートやハー