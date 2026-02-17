【ニューヨーク＝山本貴徳】映画「ゴッドファーザー」シリーズなど多くの作品に出演した米俳優ロバート・デュバルさんが１５日、死去した。９５歳だった。妻ルシアナさんが１６日にＳＮＳで明らかにした。ＡＰ通信によると、バージニア州ミドルバーグの自宅で安らかに亡くなったという。デュバルさんは１９３１年、カリフォルニア州生まれ。「アラバマ物語」（６２年）でデビューし、「ゴッドファーザー」シリーズや「地獄の黙