大津市の住宅で2024年、保護司の男性を殺害したとして殺人などの罪に問われた無職男（36）は17日、大津地裁で開かれた初公判で起訴内容を認めた。弁護側は、行動制御能力を欠いていたとして刑事責任能力を争うと主張した。