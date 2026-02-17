クラシックギタリスト猪居亜美（32）がこのほど、日刊スポーツの取材に応じ、7日に同時発売した2枚のアルバム、そして、21日に開催する同アルバム発売記念コンサートについて語った。“クラシックギター界の異端児”の異名をもつ猪居。伝統と格式を重んじるクラシックに対し、ロック・メタルはその正反対に位置すると思われがち。だが猪居は後者も愛し、その名曲の数々を自らアレンジし、カバーしている。7日に発売した2枚のアルバ